Eski eşi Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Feyza Aktan'ın suç duyurusu dilekçesinden: Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Feyza Aktan'ın suç duyurusu dilekçesinde Özcan Deniz'in kendisini, "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" diye tehdit ettiği iddiası yer aldı. Öte yandan dilekçede Deniz'in Aktan'ı yaşadıkları bir olay sonucunda tehditle eve kapatıp kilitlediğini, bu esnada boğazını sıktığını ve tokat attığı iddiaları yer aldı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

“Feyza Aktan’ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede, Aktan’ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı. 25 Ocak 2018’de Deniz’in, Aktan’ı eski sevgilisi Buse Narcı’yla aldattığı haberleri çıktı. Deniz, evi terk edip arkadaşına giden Aktan’ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu. Hamile olan Aktan’ı karnının üstüne gelecek şekilde yere itekleyen Deniz, ‘Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim’ diyerek oradan ayrıldı.”

"Eğer o raporu bize teslim etmezsen seni öldürtürüm” dedi iddiası

Aktan'ın, Almanya’da tatildeyken Deniz'in bir kadınla mesajlaşması nedeniyle aralarında yine bir tartışma çıktığı ifade edildi. Dilekçede, Deniz’in yine şiddet uyguladığı, “Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm” diye tehdit edildiği ifadelerine yer verildi. Aktan, darp raporu alıp boşanmak istedi. Feyza Aktan’ın verdiği dilekçede, Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz’in de evini basarak “Eğer o raporu bize teslim etmezsen seni öldürtürüm” diye tehdit ettiğini; tehditler nedeniyle aldığı darp raporunu verdiği ileri sürüldü.

İddiaları reddettiler

İddiaların asılsız olduğunu belirten Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz, karara itiraz etti. Dilekçede, “Özcan Deniz’in Feyza Aktan’a yönelik hiçbir şiddet, hakaret ve tehdit eylemi olmamıştır. Şiddete dair bir delil de sunmamıştır” denildi.