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Dünya

Eski eşi Ivana Trump, Donald Trump'ı anlattı: Temizdir ama ihmalkârdır

04 Ekim 2020 17:17

ABD Başkanı Donald Trump ile 15 yıl evli kalan ve 1992'de boşanan üç çocuğunun annesi Ivana Trump, eski eşinin Covid-19'a yakalandığını öğrenince şoke olduğunu söyledi. Trump'ın temizliğine dikkat eden biri olduğunu belirten Ivana Trump, "İhmalkâr davrandı. Bunun kendine olacağını hiç düşünmedi" diye konuştu.

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