Eski eşi Ivana Trump, Donald Trump'ı anlattı: Temizdir ama ihmalkârdır

Hastanede masa başında çalışma görüntüsüyle her şeyin yolunda olduğu mesajını veren Trump’a dünyanın her yerindeki liderlerden ve destekçilerinden ‘geçmiş olsun’ mesajı gelirken, bir mesaj da eski eşi Ivana Trump’tan geldi.

71 yaşındaki Ivana Trump, People dergisine verdiği röportajda, eski eşiyle ilgili gelişmeleri herkes gibi takip ettiğini belirterek, “Çok zor bir zaman. Stresli. Tüm çocuklarımla konuştum, elbette hepsi çok üzgün” ifadesini kullandı.

NTV'nin aktardığı habere göre; Ivanka Trump eski eşi hakkında “İhmalkâr” nitelendirmesi yaparken, “Bunun kendisine olacağını hiç düşünmedi” diye konuştu.

ABD Başkanı’nın Covid-19'a yakalanmasına şaşırdığını söyleyen Ivana Trump, “En temiz, en sağlıklı insandır. En sağlıklı yemekleri yemez ama diğer taraftan çok sağlıklıdır. Her zaman ellerini yıkar ve dikkatlidir. Tek zayıflığı yediği yemekler. Fast food hamburger sever. Bu onun en büyük zaafı” ifadesini kullandı.