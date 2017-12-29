T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski eş katili Antalya'da yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ADANA'nın Çukurova ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Gamze İlhan'ı (28) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Soner Uçku, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı

29 Aralık 2017 12:51

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ADANA\'nın Çukurova ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Gamze İlhan\'ı (28) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Soner Uçku, Antalya\'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Adana\'da 23 Aralık\'ta 1 çocuğunun annesi, eski eşi Gamze İlhan\'ı öldüren Soner Uçku\'nun Side Mahallesi\'nde olduğu bilgisi üzerine araştırma başlattı. Jandarma ekipleri incelemeleri sonunda Soner Uçku\'yu, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Side Mahallesi\'ndeki Jale İnan Parkı\'nda otururken yakaladı. Adana 3\'üncü Sulh Ceza Hakimliğince \'kasten öldürme suçu\'ndan hakkında yakalama kararı bulunan Soner Uçku, işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soner Uçku ve Gamze İlhan\'ın yaşadıkları ekonomik kriz nedeniyle boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHAADANAGamzeUçku Antalya ManavgatManavgatJandarma Komutanlığı AdanaAralıkSoner Uçku Side MahallesiJandarmaSoner UçkuSide Mahallesi JaleParkıAdanaSulh Ceza HakimliğinceFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24