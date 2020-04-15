Eski Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ergenekon davasının eski savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına yapılan itiraz kabul edildi.

Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş hakkında 'FETÖ' kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada verilen tahliye kararına yapılan itiraz kabul edilerek yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, celse arasında dün tutuklu sanık Murat Dalkuş'un tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliye kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek, sanık Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

15 yıla kadar hapsi isteniyor

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Mehmet Murat Dalkuş 16 Ocak'ta görülen duruşmada yaptığı savunmasında, "Yeniden ifaden alınacak denilerek hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. OHAL ilan edilince kaçmadım ancak ifade vermeye de gitmedim. Üç sene boyunca kimse beni arayıp sormadı. Teslim olacağımı söylüyordum. Bunu duyan bir işgüzar köylüm ise biraz para koparırım diyerek adresimi öğrenmiş. İhbar etmiş. Kaçtığıma dair yalan haberler yapıldı. Ben hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir zaman hiçbir sanığa ön yargı ile davranmadım. Ergenekon davasında kumpasım hiç olmamıştır. Kıdemsiz ve yedek savcı olarak diğer savcının yanında yer aldım. ByLock'um yok. Bank Asya'da hesabım yok. Hiç bir şeyim yok" demişti.