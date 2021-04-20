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Eski Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

20 Nisan 2021 11:53

'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ergenekon davasının eski savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ kumpası Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan aranırken Ekim 2019’da Esenyurt’ta operasyonla yakalanmıştı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Dalkuş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dalkuş, ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dalkuş’un tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)

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