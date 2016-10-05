Eski Ergenekon savcısı Cihan Kansız kırmızı bültenle aranacak

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid'de kumpas davasının firari sanıklarından eski "Ergenekon" savcısı Cihan Kansız hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

‘Selam Tevhid’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen davanın ilk duruşması, sanık sayısının fazlalığı, Yargıtaydaki salonların yetersizliği nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapıldı.

Duruşmaya, 15'i tutuklu 17 sanık, yakınları ve sanık ile müşteki avukatları katıldı. Dosyanın sanıklarından 34'ünün firari olduğu, tutuksuz yargılanan 3 sanığın da mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığı belirtildi.

Duruşmada sanıklar, usule ilişkin itirazlarını dile getirdi ve tutukluluk hallerine ilişkin savunma yaptı.

Sanıklardan, Hrant Dink davasında "örgüt yok" kararı veren eski hakim Rüstem Eryılmaz, İran uyruklu 3 kişi hakkında tek bir dinleme kararı verdiği için suçlandığını söyledi. Eryılmaz, kamuoyunca bilinen şahıslarla ilgili 275 dinleme kararı veren başka bir yargı mensubunun bu eyleminin disiplin konusu dahi yapılmadığını ileri sürerek, tahliyesini istedi.

Kırmızı bültenle aranacak

Davanın firari sanıklarından, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama talep eden eski "Ergenekon" davası savcısı Cihan Kansız hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Diğer sanıkların tahliye talepleri reddedildi ve tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

Duruşma 22 Kasım'a bırakıldı.

Selam Tevhid soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla 54 hakim ve savcı hakkında hazırlanan ve iddianame yerine geçen son soruşturma kararında, sanıkların "darbe girişimi", "casusluk" ve "silahlı terör örgütü kurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.