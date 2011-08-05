-ESKİ ERDEK BELEDİYESİ BAŞKANI SARI'YA YARGI YOLU ERDEK (A.A) - 05.08.2011 - Danıştay Birinci Dairesinin, CHP Erdek İlçe Başkanı Hüseyin Sarı'nın, Balıkesir'in Erdek Belediye Başkanlığı döneminde ''ihaleye fesat karıştırma'' iddiasıyla yargılanmasını onayladığı bildirildi. Hüseyin Sarı'nın, Erdek Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili ''ihaleye fesat karıştırma'', ''sahte evrak düzenleyerek kişi ve kurumlara menfaat sağlama'', ''kamuyu yüksek oranda zarar uğratma'' gibi suçlamalarla hakkında açılan soruşturmanın durdurulmasına ilişkin yaptığı itiraz, Danıştay Birinci Dairesince görüşüldü. Daire, Hüseyin Sarı hakkında açılan 17 ayrı soruşturmanın devam etmesi yönünde karar verdi. -OLAYIN GEÇMİŞİ- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler kontrolörleri, geçen yıl Erdek Belediyesinde yaptıkları incelemenin ardından önceki belediye başkanı ve Hüseyin Sarı ile ilgili 22 ayrı suçlama ile dava açılması yönünde rapor vermişti. Rapor üzerine İçişleri Bakanlığının talimatıyla Erdek Cumhuriyet Savcılığı, ''ihaleye fesat karıştırma'', ''Sahte evrak düzenleyerek kişi ve kurumlara menfaat sağlama'', ''Kamuyu yüksek oranda zarara uğratma'' gibi suçlamalarla soruşturma başlatmıştı. Sarı da Danıştaya başvurarak, hakkındaki soruşturmanın durdurulmasını talep etmişti.