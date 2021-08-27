Eski emniyet müdürünün eşi tutuklandı

Eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse’nin eşi Semra Köse, çıkarıldığı savcılıkça, “silahlı terör olmak suçundan” tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen firarilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli Semra Köse, 24 Ağustos tarihinde Ümraniye’ de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemelerde Köse’nin, Bylock kullanıcısı olduğu ve bu sebeple aranmasının olduğu, 2015 yılına ait olan Bylock yazışmaları incelendiğinde ise FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen’in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne geçmek adına yazı haline getirilerek paylaşıldığı, yine 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yapıldığı anlaşılmıştı.