Eski Emniyet Müdürü Yaşar Güngör Şahin toprağa verildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - İSTANBUL\'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren eski emniyet müdürü ve Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi 55 yaşındaki Yaşar Güngör Şahin\'in cenazesi, memleketi Sakarya\'da toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şahin ile samimi bir arkadaşlıklarının olduğunu, ölümü ile şok olduğunu söyledi.

Eski emniyet müdürü ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesi Yaşar Güngör Şahin\'in cenazesi bugün memleketi Adapazarı\'na getirildi. Adapazarı Kavaklı Camii\'nde kılınan cenaze namazında Şahin\'in oğlu Onur ve kardeşleri İlyas ile Yavuz Şahin taziyeleri kabul etti. Tabutun üzerine Beşiktaş ve Sakaryaspor bayrakları koyulurken, cenaze namazına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Adnan Taştan, eski Beşiktaşlı futbolcu Hasan Kılıç ve çok sayıda kişi katıldı. Başkan Fikret Orman, aileye başsağlığı dileklerinde bulunarak tabut başında dua etti. Şahin\'in cenazesi tören mangası eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şahin\'in cenazesi Geyve Şerefiye Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Fikret Orman, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, \"Delikanlı adamdı. Yüreği, kalbi yani müthiş bir insandı. Şok oldum, bu kadar genç yaşta açıkçası beklemiyordum. Allah gani gani rahmet eylesin. Samimi bir arkadaşlığımız vardı. Allah ailesine sabır versin. Beşiktaşlıların başı sağolsun\" dedi.



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