Eski emniyet müdürü tekrar gözaltında

Manisa'da 'FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Kula eski İlçe Emniyet Müdürü T.G. yeniden gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıktan sonra yayınlanan KHK ile meslekten ihraç edilen Kula eski İlçe Emniyet Müdürü T.G., bugün tekrar gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü görevinde de bulunan T.G., yine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.G., daha sonra işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.