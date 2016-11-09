Eski emniyet müdürü Cevdet Saral: Cemaat, Ecevit'in ince ruhlu oluşunu kullandı

1999'da Fethullah Gülen'le ilgili raporu hazırlayan eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, 15 Temmuz Komisyonu'na bilgi verdi. Saral, komisyon üyelerine bugün hayatta eski olmayan Genelkurmay Plan ve Prensipler Daire Başkanı Reşat Turgut'un 1999 tarihli raporu kastederek, "Eğer o rapor elimizde olmasaydı, Ecevit bize Fethullah'ın cumhurbaşkanlığını dayatacaktı" dediğini anlattı. Saral'ın iddiasına CHP milletvekilleri "16 yıl neden sustunuz" diyerek tepki gösterdi.

Saral, "Ecevit'in ince ruhlu oluşunu Cemaat kullandı. Ecevit'e hata yaptı da devlet böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı demiyorum" diye konuştu.

Aljazeera Türk'ten Didem Özel Tümer'in haberine göre, eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, 15 Temmuz Komisyonu'na önce 1999'da hazırladığı raporla ilgili bilgi verdi. Saral daha sonra bir anısını anlatmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Burada bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Genelkurmay Başkanlığı Plan ve Prensipler Daire Başkanı rahmetli Reşat Turgut Paşamla dostane ilişkilerimiz vardı. 2000 yılı içinde müşterek bir dostumuzun iş yerinde sohbetimiz esnasında 1999 yılı raporumuzu kastederek 'Cevdetçiğim sizin hazırladığınız rapor çok işimize yaradı' şeklinde bir ifade kullandı. Ben de kendilerine 'Paşam bizim hiç işimize yaramadı ama sizin işinize nasıl yaradı' diye sordum. Cevaben 'Eğer o rapor elimizde olmasaydı Ecevit bize Fethullah'ın cumhurbaşkanlığını dayatacaktı' dedi. Ben birden afalladım 'Paşam bu nasıl söz, bu adam ilkokul mezunu bile değil. Ecevit bunu nasıl teklif edecekti Cumhurbaşkanlığına' diye sordum. Kendileri 'Onlar kolay halledilecek işlerdir' diye cevapladı. Ben de 'Paşam kusura bakma, bu sözünüzü yeri geldiğinde anlatırım, referans da sizi gösteririm' dedim. Reşat Paşam rahat bir şekilde 'Hiç sakıncası yoktur' diye cevapladı beni.

Değerli üyeler biliyorum sizler de benim gibi ilk etapta inanma zorluğu içindesiniz. Benim de hâlâ bu konuyla alâkalı merakım saklıdır.

Ancak Rahmetli Reşat Turgut Paşam bu düşünceyi şahsi bir düşünce olarak ifade etmiş olamaz. Bu düşüncenin mutlaka kurumsal bir altyapısı vardır. Ben sadece bana intikâl etmiş bir bilgiyi komisyonla paylaştım."

Saral'a komisyonda, daha önce basına yansıyan ve koalisyon hükümeti döneminde Fethullah Gülen'le ilgili bir çalışma yapmak istediğinde Mesut Yılmaz'la arasında geçen konuşma da soruldu. Saral daha önce Yılmaz'ın kendisine, "Sakın ha, Ecevit bu Cemaat'e meftundur" dediğini açıklamıştı. Komisyonda ise "meftun" kelimesinin kendisine ait olduğunu, Yılmaz'la konuşmasından edindiği izlenim olarak aktardığını söyledi. Açıklaması sonrasında Yılmaz'la görüştüğünü söyleyen Saral, olayı bu kez komisyonda şu sözlerle anlattı:

"Bu konuşma Sayın Mesut Yılmaz ile benim aramda geçti. Kendisini konutunda ziyaret ettim. 'Bir çalışma yapmak istiyorum müsaade eder misiniz' dedim. 'Sakın ha. Ecevit böyle bir çalışma yaptığınızı duyarsa hükümeti yıkar' dedi."

CHP'den "16 yıl neden sustunuz?" tepkisi

CHP milletvekilleri Saral'ın bugün hayatta olmayan iki kişiyle (eski Başbakan Bülent Ecevit ve Reşat Turgut) ilgili iddialarda bulunmasına ve bunlarla ilgili delil ortaya koymamasına tepki gösterdi. "16 yıl neden sustunuz?" sorusuyla karşılaşan Cevdet Saral, "Zamanlamasını neden bugüne taşıdınız diyebilirsiniz. Müsaadenizle o da bende kalsın" diye cevap verdi. Bunun üzerine CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "O zaman neden geldiniz buraya?", Aykut Erdoğdu da, "16 yıl niye susmuş onu söyleyecek" dedi.

Saral tepkiler üzerine özetle şunları söyledi:

"Ecevit çok değerli benim de itimat ettiğim bir devlet adamıdır. Ben kendisini suçlu göstermek babında bunu söylemedim. Bu hareketin müsebbibi olarak yapmadım. Ecevit'i korumak konusunda sizinle birlikte olabilirim. Ecevit'in ince ruhlu oluşunu Cemaat kullandı. Ecevit'e hata yaptı da devlet böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı demiyorum."