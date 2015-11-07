Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in 'paralel yapı' iddianamesinde bin 924 yıl hapsi istendi

"Paralel devlet Yapılanması'na yönelik casusluk ve yasa dışı dinleme'' iddianamesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tüm şüphelileri hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer hakkında bin 924 yıla, Erol Demirhan hakkında ise 5 bin 735 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Okan Özsoy tarafından yürütülen 'Paralel yapı'nın "casusluk ve yasa dışı dinleme" soruşturması kapsamında hazırlanan 721 sayfalık iddianame, gönderildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.

İlk sayfasında "Paralel Devlet Yapılanması İddianamesi" yazan, 57 kişinin "mağdur", 209 kişinin de "müşteki" olarak yer aldığı, 143 şüphelinin bulunduğu iddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, ileriki günlerde bu şüphelileri yargılamaya başlayacak.

Tutuklama ve ceza istemleri

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne emniyet müdürlükleri bünyesinde bulunan istihbarat şube müdürlüklerinde telekomünikasyon yoluyla yapılan önleyici istihbarat faaliyetleriyle ilgili iletişimin tespit edilmesi, dinlenilmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesinde tespit edilen usulsüzlükler ve konusu suç teşkil eden eylemlerle ilgili hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 23 kişinin yanı sıra 120 şüphelinin de ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' ve ''silahlı örgüte üye olmak'' suçlarından tutuklanması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski emniyet müdürleri Erol Demirhan ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu tüm şüpheliler hakkında ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerden Yılmazer hakkında ayrıca bin 924 yıla kadar, Demirhan hakkında ise 5 bin 735 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gülen dosyası Ankara'da

Kalın 141 şüphelinin "resmi belgede sahtecilik, iftira, görevi kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" gibi suçlardan 35 yıldan 878 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkındaki dosyanın "yetkisizlik" kararıyla ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği aktarılmıştı.