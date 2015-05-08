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Eski EGO Garajı arazisi Pasifik İnşaat'ın oldu

İhaleyi 1 milyar 260 milyon liraya alan Pasifik İnşaat'ın sahibinin eşi, AKP MKYK üyesi

08 Mayıs 2015 22:52

Ankara'nın şehir merkezindeki en büyük arazisi olan eski EGO Garajı, bugün yapılan ihalede 1 milyar 258 milyon 315 bin liralık teklif veren Pasifik İnşaat-Çiftay İnşaat ortaklığının oldu.

Emlak Konut'un 622 milyon muhammen bedel belirlediği Yenimahalle İstasyon Arsası Gelir Paylaşımı İşi ihalesi 2. oturumunda en yüksek teklifi, Fatih Erdoğan'a ait  Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.ş  ile  Ziya Aydın'ın sahibi olduğu Çiftay İnşaat ortaklığı verdi.

İhalenin ilk oturumuna katılan İzka İnşaat-Yeni Fidan İnş. ortaklığı ile Ilgın İnşaat 2. oturuma katılmazken; Aksüs Yapı, Terminal Yapı ve Be Ma İnşaat Ortaklığı ise 3.sözlü turda çekildi.

Pasifik İnşaat daha önce de Ankara Eskişehir Yolu üzerinde AVM ve rezidansların yer aldığı Next Level’ı yapmış, açılışı 2003 yılında dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Twitter'da AKP'ye yönelik açıklamalarıyla bilinen Fuat Avni, Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Pasifik İnşaat'ın gizli ortağı olduğunu iddia etmişti. Pasifik İnşaat'ın sahibi Fatih Erdoğan'ın eşi Asuman Erdoğan da AKP MKYK üyesi.

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