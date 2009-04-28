Eski DYP milletvekiline Ergenekon baskını

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Ergenekon soruşturması kapsamında eski DYP Antalya Milletvekili avukat Salih Çelen'in Ankara'da kullandığı ve bir avukat arkadaşına ait olduğunu belirttiği Eymir Gölü kenarındaki 2 katlı bir villada arama yapıldı.



Polise gelen bir ihbar mektubu üzerine “Ergenekon” soruşturmasını yürüten savcıların talebi ve mahkemenin verdiği kararla villadaki aramayı Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri yaptı.



Jandarma ekiplerinin çevre güvenliğini aldığı arama sırasında eski DYP Milletvekili ve Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı Başkanı Salih Çelen, villanın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelen, aramada bulunan evrakların vakfa ait olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Kira vermemek için evrakların bir bölümünü arkadaşımın yeri olan buraya nakletmiştim. Emniyete bir ihbar yapılmış. Benim buraya evrak ve mühimmat sakladığım, ayrıca Veli Küçük'ün yakın adamı olduğum ileri sürülmüş bu ihbarda. Ben Veli Küçük'ü hayatım boyunca görmedim, tanımam, tamamen yalan. Buradaki evrakların tamamı bana ait. Suç unsuru içeren herhangi bir evrak yok. 2002 yılından itibaren peyderpey evrakları kira masrafından kurtulmak için buraya getiriyorum.”



Çiller'in yakılan evraklarının sırrı çözüldü



“Gölbaşı yakınlarında geçtiğimiz günlerde bir kısmı yakılmış halde bulunan ve Tansu Çiller'in Başbakanlık yaptığı döneme ait olduğu iddia edilen evraklarla ilgili adının geçtiğinin” hatırlatılması üzerine Çelen, şöyle konuştu:



“Evrakların bir kısmını çocuklara verdim imha edin diye. Nerede imha ettiklerini, ne yaptıklarını bilmiyorum. Ama imha edilen evraklar bu belgelerin devamıdır. Bunlar bana göre lazım olanlardır, onlar lazım olmayanlardır. Muhafaza edecek yerimiz yoktu. Bir sürü malzeme... Ankara'da iki büroda bunları muhafaza ediyordum. 2 büroya son 7 yıldır kira ödüyorum. Daha fazla kira ödemeyeyim diye içinden evrakları seçtim, lazım olanları buraya getirdim, lazım olmayanları da hamallara verdim bunları imha edin dedim.”



Salih Çelen, “Gözaltına alınacak mısınız?” sorusuna ise “Hayır” yanıtını verdi.



Villadaki arama yaklaşık 3 saat sürdü. Bir avukata ait olduğu belirtilen villa ve bahçesiyle müştemilatların yanı sıra villanın bahçesi yakınlarındaki tek katlı bir barakayla bu civardaki çöp ve moloz yığınları arasında bir kısmı yanmış halde klasörler halinde çok sayıda evrak bulundu.



Bulunan evraklardan bazıları, tutanak düzenlenerek sivil polis araçlarına konuldu ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Söz konusu evrakların soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderileceği ve incelemenin orada yapılacağı belirtildi.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından sadece arama kararının gönderildiği, gözaltının olmayacağı belirtilirken, emniyet yetkilileri, Ankara genelinde başka bir noktada aramanın olmadığını da ifade ettiler.

