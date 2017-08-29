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Spor

Eski dünya şampiyonu atlet, eşcinsel olduğunu açıkladı

50 yaşındaki Britanyalı atlet, İsveç'te çekilen "Rainbow Heroes" belgeseli için konuştu

29 Ağustos 2017 13:20

Eski dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Britanyalı atlet ve BBC sunucusu Colin Jackson, eşcinsel olduğunu açıkladı. İsveç'te çekilen "Rainbow Heroes" belgeseli için röportaj veren 50 yaşındaki Jackson, eşcinsel olduğunu ilk kez açıklayarak yaşadığı süreci anlattı. 

Sözcü'de yer alan habere göre; 1988 Seul’de 110 metre engellide gümüş madalya kazanan, 1993 Stuttgart, 1999 Sevilla’da 110 metre engellide ve 1999’da Maebashi’de salon atletizm şampiyonasında 60 metre engellide dünya şampiyonluklarını elde eden ve bununla birlikte 1990-2002 arası 110 metre engellide üst üste dört kez Avrupa şampiyonu olan Jackson, medyaya ilk kez eşcinsel olduğunu açıklarken ailesine ise 2006’da açıldığını ifade etti.

"İnkar edemezdim..."

Yarıştığı döneme damga vuran sporcu, bir gazetede eski partnerinin açıklamalarıyla eşcinsel olduğu üzerine bir haber çıktığını ve ebeveynleriyle bu vesileyle ilk kez bu konuda diyaloga girdiğini söyleyen Jackson o günü şöyle anlattı:
 
“Onları mutfakta bekliyordum. Geldiler ve oturdular. Annem yüzümü bakıyordu ve oldukça endişeliydim. Ancak bu onları ‘alt üst’ etmemişti. Annem, ‘İlk olarak haber doğru mu’ diye sordu. ‘Doğru’ dedim, inkar edemezdim. Ve o bana baktı, ‘Neden insanlar bu kadar kaba’ dedi. O an muhteşem bir ailem olduğunu anladım.”
 
İsveçli eski yüksek atlamacı Kajsa Bergqvist ve uzun atlamacı Peter Haggström’e konuşan Jackson, “Size konuşmamın sebebi bana bunu sorma şeklinizdi. Siz bu hikayeyi ve bunun beni spor açısından, duygusal olarak ve hazırlıklarımı etkileyip etkilemediğini merak ettiniz sadece” dedi.
 
Daha önce iki kez olimpiyat üçüncüsü Tom Daley 2013’te ve eski olimpiyat şampiyonu Ian Thorpe da 2014’te eşcinsel olduklarını açıklamıştı.

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