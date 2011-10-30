Eski dostlar düşman oldu



T24- Dünyanın en zenginlerinden Rus iş adamı Roman Abramoviç’in mahkemelik olduğu eski ortağı Brois Berezovski'nin kirli sırları ortaya çıktı.





Rus oligark Boris Berezovski, eski dostu Abramoviç’e ortağı olduğu Rus şirketindeki hisselerini ucuza satması için kendisini tehdit ettiğini söyleyerek dava açmıştı. Times gazetesi, Abramoviç’in ifadelerini ele geçirdi. İddiya göre, Abramoviç oligarka kendisine Rusya’da siyasilerle ilişkisini geliştirmesi ve koruması için düzenli olarak ödeme yapıyordu.





İş adamı 6 yıl boyunca Berezovski’nin kızarkadaşının kredi kartı borçlarına kadar 2.5 milyar dolar ödediğini söylüyor. Abramoviç, Berezovski’ye Rusya’dan ayrıldıktan sonra da Çeçen mafyasından korkarak para ödemeye devam ettiğini iddia etti. İkili geçtiğimiz yıllarda Londra’da bir caddede tartışırken grülmüştü.

