Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven tutuklandı

Ankara merkezli "usulsüz dinleme" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında Diyarbakır eski emniyet Müdürü Recep Güven de var. Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı yapan ve tasfiye kararları sonrası emekli edilen Recep Güven 800 ödüle sahipti.

'En azılı suç şebekesi, polise bu kadar zarar veremezdi'

Siirt ve Diyarbakır’da görev yapan eski emniyet müdürü Güven “Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz” sözleriyle tanınmıştı. Recep Güven, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından başlayan süreci “Polisleri geçmişte kahraman ilan edenler, şimdi ihanetle suçluyor. 260 bin tayin yapıldı, bin 776 emniyet müdürü emekli edildi. Organize suç şebekelerine ‘Bu polislerden şikayetçi ol, dava açalım’ teklifi götürülüyor. En azılı suç örgütünün liderine polisten kurtulmak için imkan verilse, bu kadarını yapamazdı” demişti.

Soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Alpaslan Karabay'ın talimatıyla 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında, şu ana kadar, hakkında yakalama kararı çıkarılan 34 kişiden 25'i gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden eski Bitlis Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Karakayalı, 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Emre Baykal ile Komiser Seyit Gölcük ise hala firari bulunuyor.



Komiser Yardımcısı Murat Şentürk'ün yurtdışında, Ramazan Akyürek ve Yılmaz Angın'ın cezaevinde olduğu belirtilmişti.



Gözaltındaki şüphelilerden 25'i dün adliyeye çıkartılmıştı. Bunlardan 17'si tutuklama istemiyle 8'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.



Şüpheliler, başta siyasiler olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı danışmanları, gazeteciler, hakimler ve iş adamlarının da aralarında olduğu 48 kişiyi, dosyalara farklı isimlerle dahil ederek dinlemekten "suç işlemek için kurulan örgütü üye olma, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve saklama, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal" ile suçlanıyor.