Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’den Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyım atanmasına tepki 

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

TIKLAYIN | El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı

Görmez Twitter hesabından, "İslam Ümmetinin bütün ocaklarına ateşler düştüğü ve mazlumların umudu Türkiye’nin yedi cephede bu ateşleri söndürmeye çalıştığı bir zaman diliminde Bilim ve Sanat Vakfı üzerinden yaşanan son gelişmeler hepimizi kaygı ve üzüntüye sevketmektedir. Yetki ve sorumluluk sahibi tüm kardeşlerimizi bu meseleleri hukuk ve kardeşlik ahlakı çerçevesinde halletmek üzere biran önce harekete geçmeye ve insiyatif almaya davet ediyorum." paylaşımında bulundu.

TIKLAYIN | El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı

Ne olmuştu?

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı.

1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım olarak atandığını bildirdi.

Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.