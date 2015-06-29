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Eski Diyanet Başkanı: TV'de Ramazan programı yapanlara itibar etmeyin

Prof. Ali Bardakoğlu: Abartılı hikayeler 'ulaşılmaz dindarlık tarzı' ortaya koyuyor

29 Haziran 2015 11:56

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla ekranlara gelen iftar ve sahur programlarına ilişkin olarak, "O programlarda melankoli ve abartılı hüzün havasının yaygın olduğunu görüyorum.Programları yapanların, o yayınlara çıkanların bazıları sahabelerin hayat hikayelerini abartılı şekilde anlatıp, gözyaşı döküyorlar. Onlara itibar etmeyin" dedi.

Torunlar Grubu'nun iftar programına katılan gazeteciler arasında yer alan Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Torunlar'ın patronları Aziz Torun ve Mehmet Torun'un ricası ile 29 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki Kur'an Araştırmaları Merkezi'ni (KURAMER) yöneten Prof. Ali Bardakoğlu'nun yaptığı kısa sohbeti bugünkü köşesinde şöyle aktardı:

"Prof. Bardakoğlu, ramazan ayının, orucun anlamına, önemine değinip şu uyarıyı yaptı:

- Ramazan ayı nedeniyle televizyonlarda iftar ve sahur programları var. O programlarda melankoli ve abartılı hüzün havasının yaygın olduğunu görüyorum.Programları yapanların, o yayınlara çıkanların bazıları sahabelerin hayat hikayelerini abartılı şekilde anlatıp, gözyaşı döküyorlar. Onlara itibar etmeyin.

Dinin hayatın içinde olduğunu vurguladı:

- Abartılı hikayeler "ulaşılmaz dindarlık tarzı" ortaya koyuyor."

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