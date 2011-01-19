-ESKİ DİKTATÖR DUVALIER ADLİ MAKAMLARA İFADE VERDİ PORT-AU-PRINCE (A.A) - 19.01.2011 - Haiti'nin eski diktatörü "Bebe Doc" lakaplı Jean-Claude Duvalier'nin, Haiti'ye dönüşünden 48 saat sonra sorgulanıp, adli makamlara ifade verdiği bildirildi. Fransa'da 25 yıl sürgün hayatı yaşadıktan sonra adaya dönen Jean-Claude Duvalier, sorgulamasında, Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde yolsuzluk ve kamu fonlarını zimmete geçirmekle suçlandı. Duvalier'nin avukatlarından Gervais Charles AFP'ye yaptığı açıklamada, Duvalier'nin serbest bırakıldığını ama adaletin emrinde kalacağını belirtti. Avukat, serbest bırakılan Duvalier'nin hapiste mi veya ev hapsinde de mi tutulacağını bilmediğini söyledi. Duvalier'nin tutuklanmasının "olanaksız" olacağını savunan Gervais Charles, Duvalier'in ifadesini alan savcının, sorgu yargıcına ve avukatlara eski diktatör hakkında dosya sunacağını belirtti. Eski diktatörün Adalet sarayına götürüldüğü sırada, bir grup Duvalier taraftarı ise eksi diktatör lehine slogan atıp, serbest bırakılmasını ve şimdiki Haiti devlet başkanı Rene Preval'in istifasını istedi. Duvalier'nin, polis tarafından, elleri kelepçeli olarak getirildiği Adalet sarayından, kelepçesiz ve eşi Véronique Roy ile birlikte çıktığı görüldü. Duvalier, AFP muhabirinin "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz" sorusuna "İyi" olarak cevap verdi. -EŞİYLE BİRLİKTE İŞKENCE GÖRMÜŞ BİR KADIN ŞİKAYETTE BULUNACAK- Haiti Başbakanı Jean-Max Bellerive'nin dün yaptığı açıklamada, 1986'da protestolar sonucu görevinden uzaklaştırılan Jean-Claude Duvalier hakkında eğer şikayet olursa, "adaletin ne gerekiyorsa onu yapacağını" bildirmesi üzerine, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un eski sözcüsü Michele Montas, eski diktatör hakkında "28 kasım 1980 yılında, radyo Haiti'nin tahrip edilmesi, kendisinin, gazeteci eşi merhum Jean Dominique'in, diğer başka gazetecilerin tutuklanıp, işkence edilip, sürgüne yollanması" ile ilgili şikayette bulunacağını belirtti. -İSVİÇRE ÇALINAN PARALARI İADE EDECEK- İsviçre makamları, Duvalier'nin zimmetine geçirdiği paraları yatırdığı İsviçre bankalarından alıp Haiti halkına iade edeceğini açıkladı. İsviçreli makamlar, yaklaşık 5,7 milyon doların Haiti halkına iade edileceğini belirtiyor. -DUVALİER: "YARDIM İÇİN DÖNDÜM"- Babasının öldüğü 1971 yılından 1986'ya kadar Haiti'yi yöneten Duvalier'nin, neden döndüğü konusunda tam bir açıklama yapılmazken, Duvalier, 12 Ocak 2010 tarihinde meydana gelen deprem yüzünden mağdur olmuş Haiti halkına "yardımda bulunmak" amacıyla adaya geldiğini ileri sürüyor. Uluslararası insan hakları örgütleri, Duvalier'yi 1971 ile 1986 yılları arasında binlerce muhalifin öldürülmesinden sorumlu tutuyor.