Eski Devlet Bakanı Söylemez: Soğan depolarını basıp stokçu yakalayarak ekonomiyi düzeltemezsiniz

Yüksek soğan fiyatlarıyla mücadele kapsamında soğan stokçularına yönelik baskınlar gerçekleştirilerek soğan sayımı yapılmasına ilişkin, Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, "Soğan depolarını basıp stokçuları yakalayarak, mağazalara ‘Enflasyonu yeniyoruz' diye afiş ve etiketler asarak, zabıtaları marketlere salıp fiyatlara narh koyarak, patates tüccarını stokçu diye yakalayıp kodese tıkarak, çok kanallı-tek sesli yandaş ve havuz medyasında en kötü geride kaldı diye her gün konuşarak ekonomiyi düzeltemezsiniz. Gerçekçi önlemler almazsanız ülkeyi kaybederiz. Bu güneşe kar mı dayanır?” değerlendirmesinde bulundu.

"Medya gücüyle kapatmaya çalışıyor"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Ufuk Söylemez, iktidarın uyguladığı yöntemlerin, ülkesini ve halkını seven ekonomistler tarafından kaygıyla, dış ekonomi çevreleri tarafından ise hayretle izlendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: “Ekonomi yönetimi çözemediği her sorunu halının altına süpürüp üzerini de medya gücüyle kapatmaya çalışıyor. Sorunların üstünü örtmede gösterdiği mahareti sorunları çözmede gösterebilseydi, bugün üstü örtülmeye çalışılan ekonomik kriz olmaz, halk da yoksulluğun altında ezilmezdi.”

"spekülatif stokçu' diye yakaladığını zannetmek"

CHP Niğde İl Başkanı ve Ziraat Mühendisi Erhan Adem, iş bilmeyen yöneticilerin, kendilerinden kaynaklanan hataları kapatmak için patates ve soğanını depo edenleri stokçulukla suçladığına vurgu yaparak, "Patates ve soğanı korumak için zorunlu olarak depoda tutanları ‘spekülatif stokçu' diye yakaladığını zannetmek, işin başındakilerin dünyadan ve gerçeklerden bihaber olduğunun kanıtıdır" dedi.