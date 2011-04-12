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Eski Dervlet Tiyatrosu Genel Müdürü Kuruç: En ön sırada değilsen sakız çiğnenebilir

DT'nin en uzun yöneticilerinden Bozkurt Kuruç, "Temsil sırasında sakız çiğnenir mi? sorusuna, "Oturduğun yere bağlı. Ön sırada değilsen, arka ya da yan taraflarda oturuyorsan

12 Nisan 2011 03:00

 





Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA



Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Genç Osman' oyununu terkeden Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın oyun sahnelenirken 'sakız' çiğnediğini açıklaması yeni bir tartışma başlattı. DT'nin en uzun yöneticilerinden, usta oyuncu Bozkurt Kuruç, "Temsil sırasında sakız çiğnenir mi? sorusuna, "Oturduğun yere bağlı. Ön sırada değilsen, arka ya da yan taraflarda oturuyorsanız çiğnenebilir " yanıtı verdi.

Sümeyye Erdoğan: Asıl sebep sakız çiğnemem değil, başörtülü olmam



Sakız rolü etkiler mi?  



"Sakız oyuncuyu olumsuz etkilemez mi" sorusuna Kuruç, "En önde oturup uyuyan, tespih çeken seyircimiz oldu. Kimi gerçekten yorgunluktan uyuyor olabilir. Bazıları da bu tür hareketleri bilerek yapabilir. Ama önemli olan bu tür görüntülerden oyuncuların etkilenmemesi. Aktör, kendini tamamen oyuna teksif etmek zorunda" dedi. 



Sahne üzerinden olmaz 



Seyircinin uyarılması için temsil arasının beklenmesi gerektiğini anlatan Kuruç, "Böyle sahne üzerinden seyirciye bir hareket olmaz. Oyuncu böyle bir şey yapamaz. Eğer, rolü etkilen bir şey varsa, zaten bu işler için görevliler vardır. Temsil arası verildiğinde seyirciye çok nazik bir dille ve sessizce durum anlatılır. Ama sahneden seyircinin yanlışı düzeltilemez".



 İstismara fırsat verilmemeli



Kuruç, herkesin tiyatroya geliş nedenlerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti ve " İstismarlara fırsat vermemeli".



 

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