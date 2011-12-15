Eski DEP Başkanı Kaya: Demirel bizzat organizasyonun içindeydi'

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'İkinci sırada ben vardım'

Star gazetesinde yer alan habere göre; Kaya, o döneme ve yöneticilerine ilişkin “O listede ben de vardım. Benim için Ankara’ya bir ekip gelmiş İstanbul’dan. Ben de zaten o dönemde yurtdışına çıktım.Yurtdışına çıkmadan önce iki yıl içinde Süleyman Demirel’le üç kez görüştüm. Kendi durumumu da anlattım, diğer olayları da. Ama Demirel çok ketumdu. Birşey söylemiyordu. Milletvekili Mehmet Sincar Batman’da öldürüldüğünde ben kendisine ‘cenazeyi kaldıramıyoruz’ dedim. Dedi ki ‘Yaşar Bey, isteyen cenazesini istediği gibi kaldırır” dedi."Demirel bizzat bu işlerin içinde olan biriydi" diyen Kaya, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Devletin başındaki isim olarak o kadar insan öldürülüyor habersiz olma ihtimali var mı? Herkesin gözünün önünde olan şeylerdi. Herkes biliyordu. Süleyman Demirel de bizzat bu işlerin içindeydi. Bu organizasyonun içinden bir adam. Hepsinden haberi var. Biz de kendisine anlattık olup bitenleri ama dediğim gibi çok ketumdu, bir şey demiyordu.Tansu Çiller’in zamanında hazırlana listede Behçet Cantürk’ten sonra ikinci sırada ben geliyordum. Cantürk’ü öldürdüler. O da listede olduğunu öldürüleceğini biliyordu. Zırhı arabaya biniyordu. Ama onu da güvendiği hatta samimi bulduğu Hüseyin Kocadağ (Susurluk kazasında Abdullah Çatlı ile birlikte ölen emniyet müdürü olan Kocadağ, Sabancı suikastı sanığı Fehriye Erdal’ın da iş referansıydı) vasıtasıyla tuzağa düşürdüler. Kocadağ onu davet edince güvenip gitti, orada infaz ettiler. Ondan sonra ben geliyordum listede, beni de Ankara’da öldürmek için çalışmalar yapıldı ama ben yurtdışına çıktım."