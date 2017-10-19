Eski dekana 'FETÖ'den 6 yıl 10 ay hapis cezası

Çorum'da, 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aykul'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan ve görevinden ihraç edilen eski dekan Aykul ile avukatı ve yakınları katıldı.



'FETÖ'yle bağlantısı olmadığını ve kendisine iftira atıldığını söyleyen Aykul, suçlamaları reddetti.



Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.