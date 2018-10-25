Eski dekana 'FETÖ'den 12 yıl hapis cezası

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eski Melikşah Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi dekanı Murat Şen, tutuklu yargılandığı 'FETÖ' davasında "terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, 'FETÖ' davasında tutuklu yargılanan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin eski Hukuk Fakültesi dekanı Murat Şen'in yargılanmasına devam edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Prof. Dr. Murat Şen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Savcının, sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmesinin ardından Şen, esasa ilişkin savunma yaptı.

Suçlamaları reddeden Şen, ByLock programını indirmediğini, kullanmadığını, başkasına yüklemediğini ve örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu öne süren Şen, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme, sanık Şen'e, "terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Firari yakalandığı için sanık hakkında takdiri indirim maddesi uygulamayan mahkeme, tutukluluğun devamına hükmetti.