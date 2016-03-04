Eski Cumhuriyetçi Parti başkan adayı: Trump bir sahtekâr!

ABD'nin eski Cumhuriyetçi Parti başkan adaylarından Mitt Romney, partililere başkan aday adaylığı yarışında yine Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Donald Trump'ı desteklememe çağrısı yaptı. Eski aday, Perşembe günü Utah Eyaleti'nde yaptığı konuşmada Trump'ı, "sahtekârlıkla, zorbalıkla, kadın düşmanlığıyla ve dürüst olmamakla" suçladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Romney, "Trump'ın başkan olmak için ne uygun bir mizaca ne de uygun bir muhakemeye sahip olduğunu" söyledi.

Trump ise Twitter'dan yayımladığı mesajında Romney'le alay etti.

Trump, Romney için "seçilebilirliğiyle ilgili nasihat vermemesi gereken, başarısız bir aday" tanımlaması yaptı.

Bugüne kadar Cumhuriyetçi Parti'nin birçok üst düzey ismi Trump'ın, partinin başkan adayı olmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Trump, Salı günü gerçekleştirilen, Süper Salı olarak bilinen, yedi eyaletteki yarışta gücünü artırmıştı.

Romney, yaptığı konuşmada Trump'ın politikalarının hem Cumhuriyetçi Parti hem de ülke için bir tehdit olduğunu söyledi.

Trump için, "O bir sahtekar, bir düzenbaz" dedi.

Romney ayrıca, Trump'ın olası adaylığının, Demokratların başkan aday adayı Hillary Clinton'ın önünü açacağını söyledi.

Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden ard arda gelen eleştiriler

Romney, 2012 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olmuş, Barack Obama karşısında yenilgiye uğramıştı.

Cumhuriyetçi Parti'den önden gelen isimlerinden Trump'a yönelik eleştiriler son günlerde artmış durumda.

Partinin Temsilciler Meclisi'ndeki sözcüsü Paul Ryan ve Güney Carolina senatörü Lindsey Graham DA bu isimler arasında yer alıyor.

Bu arada New York Times gazetesi, partinin bazı bağışçılarının Trump'ı durdurmak için para topladığını öne sürdü.

Demokrat Parti cephesinde ise Salı günü yedi eyalette seçimlerden Hillary Clinton zaferle çıkmıştı.

Clinton böylece, rakibi Bernie Sanders'a karşı elini güçlendirmişti.