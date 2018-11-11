Eski cumhuriyet savcısı: Engin Ardıç şimdi karşıma çıksa tutuklamaya sevk ederim

T24 Haber Merkezi

Eski basın savcısı Ali Özgündüz, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç’ın geçmişte sanık olarak ifadesini aldığını söylerken “Şimdi karşıma çıksa kesin tutuklamaya sevk ederim” dedi.

Ardıç, dün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde tepki çeken bir yazı kaleme aldı. Çocukken 10 Kasım töreninde güldüğü için ceza aldığını söyleyen Ardıç’ın yazısındaki “10 Kasım günleri tiyatro, sinema, gazino her yer kapalıydı, genelev de kapalı mıydı; çocuktum, bilmiyorum” ifadesi büyük tepki gördü.

Bugünkü yazısında da “Müzeye bir şişe Kulüp Rakısı koyalım, altına 'Atatürk'ün katili' yazalım" ifadelerini kullanan Ardıç’a bir tepki de CHP’nin 24. Dönem milletvekili olan eski basın savcısı Ali Özgündüz’den geldi.

Gündüz sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Basın Savcılığı yaptığım yıllarda, bu Engin Ardıç denilen terbiyesiz herif o zamanki Uzanların Star gazetesinde yazıyordu. Bir yazısından dolayı sanık olarak ifadesini almış ve serbest bırakmıştım. Şimdi karşıma çıksa kesin tutuklamaya sevkederim. Cumhuriyet savcısı arkadaşlar göreve..."