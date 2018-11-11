T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski cumhuriyet savcısı: Engin Ardıç şimdi karşıma çıksa tutuklamaya sevk ederim

"Cumhuriyet savcısı arkadaşlar göreve..."

11 Kasım 2018 14:03

T24 Haber Merkezi

Eski basın savcısı Ali Özgündüz, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç’ın geçmişte sanık olarak ifadesini aldığını söylerken “Şimdi karşıma çıksa kesin tutuklamaya sevk ederim” dedi.

Ardıç, dün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde tepki çeken bir yazı kaleme aldı. Çocukken 10 Kasım töreninde güldüğü için ceza aldığını söyleyen Ardıç’ın yazısındaki “10 Kasım günleri tiyatro, sinema, gazino her yer kapalıydı, genelev de kapalı mıydı; çocuktum, bilmiyorum” ifadesi büyük tepki gördü.

Bugünkü yazısında da “Müzeye bir şişe Kulüp Rakısı koyalım, altına 'Atatürk'ün katili' yazalım" ifadelerini kullanan Ardıç’a bir tepki de CHP’nin 24. Dönem milletvekili olan eski basın savcısı Ali Özgündüz’den geldi.

Gündüz sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Basın Savcılığı yaptığım yıllarda, bu Engin Ardıç denilen terbiyesiz herif o zamanki Uzanların Star gazetesinde yazıyordu. Bir yazısından dolayı sanık olarak ifadesini almış ve serbest bırakmıştım. Şimdi karşıma çıksa kesin tutuklamaya sevkederim. Cumhuriyet savcısı arkadaşlar göreve..."

 

ETİKETLER

engin ardıçali özgündüzcumhuriyet savcısıatatürktutuklama

İlgili Haberler

Sabah yazarı: 1958'deki 10 Kasım töreninde güldüğüm için ihtar cezası aldım, gülmek yasaktı

"Azıcık neşeli görünen çocuk öğretmenler tarafından uyarılıyordu"

Sabah yazarı Engin Ardıç: Müzeye bir şişe Kulüp Rakısı koyalım, altına "Atatürk'ün katili" yazalım

"Böyle 'Atatürk öldürüldü mü?' spekülasyonları sona erer"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24