Nevşin Mengü'den Fahrettin Altun'a: Çetelesi tutulduğunu hepimiz biliyoruz

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını yayınlamak için konuk olduğu Haber Global Televizyonu'ndaki açıklamalarının bölünmesine tepki göstererek stüdyoyu terk etti. Eski CNN Türk sunucusu olan ve şuanda Sözcü'de program yapan gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından İnce'yi eleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik, "Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarını hangi kanal kaç dakika verdi, vermedi konusuyla ilgili çetele tutulduğunu, vermeyenlere de neden vermediniz sorusunun sorulduğunu hepimiz biliyoruz" mesajını paylaştı.

Muharrem İnce, dün Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programının konuğu oldu. Konuşması sırasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’daki İstanbul’un fethi konuşmalarına bağlanan Haber Global stüdyosunu terk etti.

Kendisine yöneltilen ilk sorunun hemen ardından sözünün programın sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın sözünü kesip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi için Ayasofya'daki konuşmasına bağlanacaklarını söylemesi üzerine İnce tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasının bitmesinin ardından stüdyoya dönülmesiyle İnce konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu saygısızlık, bu faşizm! Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan'ın tapulu mülkü değildir, Korkmayın bu kadar. Ben de Cumhurbaşkanı adayıydım, 16 milyon oy aldım. Yüz tane televizyon kanalı Erdoğan'ı gösteriyor. Bırakın da iki kelime laf edelim, isterse yüz tane daha kurar o zaten. Daha bir soru soruyorsunuz ağzımı açıyorum... Ben burada beklemem, ya çağırmayacaksınız ya da konuşturacaksınız. Korkmayın ya. Gidecek ilk seferde merak etmeyin."

Fahrettin Altun: Ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muharrem İnce'nin gösterdiği tepkinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk" dedi.

"Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez" diyen Altun, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır.

Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz."

Eski CNN Türk sunucusu Mengü: Çetele tutulduğunu hepimiz biliyoruz

Eski CNN Türk sunucusu, gazeteci Nevşin Mengü, Fahrettin Altun'a cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.

Mengü, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarını hangi kanal kaç dakika verdi, vermedi konusuyla ilgili çetele tutulduğunu, vermeyenlere de neden vermediniz sorusunun sorulduğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.