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Dünya

Eski CIA Başkanı: Rusya ve ABD arasında Soğuk Savaş'ın yeni perdesi açıldı

"Rusya Orta Doğu'da dizginlenmeli"

24 Ekim 2017 18:52

Eski ABD Savunma Bakanı ve eski CIA Başkanı Leon Panetta, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerde Soğuk Savaş'ın yeni perdesinin açıldığını söyledi. Washington'daki Hudson Enstitüsü'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Panetta, ABD'nin başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'da önemli bir rol üstlenmesi ve Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu dizginlemesi gerektiğini belirtti.

İki ülke arasında Soğuk Savaş'ın yeni perdesinin açıldığını savunan Panetta, "Eğer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert davranmazsanız, o bundan istifade eder. Bu nedenle, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu Putin'e anlatması çok önemli" dedi.

"Mevcut ABD yönetimi, Rusya ile ilişkilerde çok iyi değil"

Sputnik'in haberine göre, Panetta'ya göre mevcut ABD yönetimi, Moskova ile ilişkilerde çok iyi hareket etmiyor.

"Onların birden iyi çocuklar olmasını bekleyemezsiniz. Onlara karşı sert olmalısınız. Putin'le görüşmeler yapabilirsiniz. Geçmişte biz de görüşmeler yaptık ve başarılı olduk" diye devam eden Panetta, mevcut yönetime bu görüşmelerde güçlü duruş sergileme çağrısı yaptı. 

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