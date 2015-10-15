Eski CIA Başkanı Petraeus, Suriye’yi Çernobil’e benzetti

MSNBC televizyonunda yayınlanan Shift programına katılan CIA Eski Başkanı David Petraeus, Suriye ve bölgedeki durumu değerlendirdi. Suriye’yi, şiddet, istikrarsızlık ve aşırılığa sebep olan bir Çernobil’e benzeten David Petraeus, bölgede yaşananları öngörmenin oldukça zor olduğunu söyledi.

“Suriye, sadece bölgeye değil Avrupa’ya da şiddet, istikrarsızlık, aşırılık ve şimdilerde mülteci kusan bir jeopolitik Çernobil. Bölgede sürekli değişen grupları önceden tahmin etmek oldukça zor. IŞİD sahnede yoktu, El-Kaide bağlantılı El-Nusra Cephesi orada değildi, Lübnan Hizbullah’ı yoktu” diyen Petraeus, bölgede yaşanan değişkenliğe dikkat çekti.

Petraeus, “Şurası oldukça açık ki; ülkede etnik izleri taşıyan mezhepsel bir iç savaş vardı. Bu savaş şu anda bu Suriye ve Irak toprakları üzerinde bölgesel bir iç savaşa dönüştü. Ve sonrasında tabi ki bölgede savaşan IŞİD ve diğer grupların ortaya çıkması var. Şimdi ise gerçekten bir tarafında Rusya diğer tarafında ise ABD öcülüğündeki Batı koalisyonu olan uluslararası bir denge var” değerlendirmesinde bulundu.