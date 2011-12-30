Eski CHP'li Çorbacıoğlu: AKP, Hopa defterini kapatmadı





Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - Öğrencilerin tahliye edilmesiyle rahat bir nefes alan Hopa’da, fuhuş gerekçesiyle bazı otellere vurulan mühür soru işaretleri yarattı. CHP’nin eski Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu, T24’e, “AKP’nin Hopa ile hesabı bitmedi. Hopa defterini kapatmadı” dedi. Baskıların değişik biçimlerde sürdürüleceğine dikkat çeken Çorbacıoğlu, “Siyasal baskı istedikleri sonucu vermedi. Ekonomik baskı uygulanacak” yorumunda bulundu.



Hopa’nın gelir kaynağının, turizm ve otelcilik sektöründen kaynaklandığını söyleyen Çorbacıoğlu, “Hopa olayları örgütsel suç kapsamına alınmak isteniyor. Turizm ve otelcilik sektörü Hopa olaylarıyla bitirilmek isteniyor. Fuhuş gibi suçlamalar yapılarak ekonomik kıskaca alınmaya çalışılıyor” dedi.

50 kişilik çevik kuvvet



31 Mayıs olaylarından sonra 50 kişilik bir çevik kuvvet oluşturulduğunu anlatan Çorbacıoğlu, “Böyle bir ihtiyaç yok ama bu yapılanlar bundan sonra yapılacakların bir göstergesidir” dedi.

AKP’ye miting yapmayın raporu



Metin Lokumcu’nun ölümü ve yüzlerce insanın gözaltına alındığı olayların gelişimi hakkında yeni bilgiler Çorbacıoğlu, “31 Mayıs miting öncesinde Emniyet birimleri tarafından AKP’nin Hopa ‘da miting yapması uygun değildir diye resmi rapor düzenlenmiştir. AKP’nin o dönemki İçişleri Bakanı’na sesleniyorum. Açsın o raporları incelesin. Buna rağmen orada miting düzenlendi. Hopa’yı hasım gören bu anlayış Hopa olaylarını yaşanmasına neden oldu” dedi.

Otellere mühür



İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine “Zührevi hastalık yaydıkları ve fuhuş için yer temin ettikleri” iddiasıyla 3 otel, 5 disko ve 1 restorana, 90’ar gün kapatma cezası verdi. Ancak, kapatma kararı alan komisyonun 3 üyesinden 2’sinin İlçe Emniyet Müdürü ile Asayiş Büro Amiri olması, “Emniyet, hem savcı hem yargıç olmuş” eleştirilerine neden oldu.



Kapatma kararı nedeniyle ilçede yaklaşık 250 kişinin işsiz kaldığı belirtilirken, kararın Hopa olayları nedeniyle uygulamaya konulduğu öne sürüldü. Rize İdare Mahkemesi ise, kapatma kararına karşı açılan davayı görüşerek, 5 disko ile 1 restorana verilen cezaları kaldırdı.