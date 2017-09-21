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Eski CHP Milletvekili Acar'a FETÖ'den soruşturma

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski CHP Antalya Milletvekili 69 yaşındaki Gürkut Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında FETÖ/PDY'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma açıldı

21 Eylül 2017 17:49

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, eski CHP Antalya Milletvekili 69 yaşındaki Gürkut Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında FETÖ/PDY\'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma açıldı.
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, 24\'üncü dönem milletvekili avukat Gürkut Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü FETÖ/PDY\'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Acar hakkında, suç unsurunun tespiti halinde \'terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme\' suçlarından dava açılabilecek.
Geçen cumartesi günü Belarus\'taki yakınlarını ziyarete gittiği belirtilen Acar\'ın gelecek hafta içinde Antalya\'ya döneceği belirtildi.

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