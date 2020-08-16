T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski CHP İzmir İl Başkanı Sedat Akman yaşamını yitirdi

16 Ağustos 2020 20:45

1977-1980 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sedat Akman yaşamını yitirdi.

ETİKETLER

sedat akmanchpchp il başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24