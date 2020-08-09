Eski CHP Genel Başkanları, kurultayın ardından ‘İnce’ gündemiyle Kılıçdaroğlu ile görüşecek

CHP’de eski genel başkanların bugün saat 14.00’te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacakları görüşmede eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddiaları da görüşülecek. Eski genel başkanların Kılıçdaroğlu ile görüşmesi her kurultay sonrası yapılan olağan bir görüşme aynı zamanda.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Kılıçdaroğlu ile bugün olan randevuda, eski genel başkanlardan sadece Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın hazır bulunacak. Altan Öymen’in, daha önce randevu günü perşembe olarak kararlaştırıldığı için programını ayarlayamadığı öğrenildi.

Bu nedenle Öymen’in, perşembe günü ayrıca Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacağı belirtiliyor.

Önceki gün Yeni Çağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu’na “İnce’nin ayrılmasına da parti kurmasına da göz yumamayız” açıklaması yapan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da bugün Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeye katılması için arandı, ancak Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın doktoru ile görüşmesinden sonra, “Doktorlar babamın kalabalık içine çıkmasını uygun görmüyor” demesi üzerine sadece Karayalçın ve Çetin görüşmeye katılacak.

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