Eski Çanakkale Boğaz Komutan'ına FETÖ'den ömür boyu hapis cezası

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çanakka'de başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Eski Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çanakkale'de başlatılan soruşturma kapsamında, 16 Temmuz 2016 tarihinde, dönemin Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gündoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Gündoğdu, 19 Temmuz 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Gündoğdu, 36 yıldır mensubu olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ ile yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Sanık, FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ileri sürüp, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Gündoğdu'nun avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanık Serdar Ahmet Gündoğdu'ya, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. (DHA)