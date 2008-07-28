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Bilim / Teknoloji

Eski çalışanları Google’a karşı

Google’ın eski çalışanları tarafından kurulan Cuil arama motorları arasında iddialı

28 Temmuz 2008 03:00

Yeni arama motoru Cuil iddialı geliyor. Daha önce Google’da görev yapmış mühendisler tarafından kurulan Cuil indekslediği sayfa sayısı bakımından Google’ı geride bıraktığını iddia ediyor ancak Google’ın yerleştirdiği sörf alışkanlıklarına karşı işi zor gibi.
Www.cuil.com adresli arama motoru web sayfalarını indeksleme işini Google’a kıyasla daha hızlı ve verimli biçimde yapıyor.

Cuil’in kurucularından Tom Costello şirket hakkında açıklama yaparken arama teknolojilerinde elde ettikleri mesafenin web büyük bölümünün indekslenmesini sağladığını ifade etti. Cuil, sayfaları Google gibi ziyaret sayısı ve web linklerine göre indekslemenin yanında, her sayfanın genel içeriğini tanıma ve kullanıcının aramada kullandığı anahtar kelimelerin analizi gibi ekstra yeteneklerine güveniyor.
 
Konuyla ilgili olarak sektör uzmanları Cuil’in varlığının Google’dan şikayetçi olan İnternet kullanıcılarının bir alternatife sahip olması anlamına geldiğini söylerken, arama sonuçlarında popüler siteleri öne çıkarması ve otorite kabul edilen Wikipedia gibi sitelere dayanması nedeniyle Google’dan soğuyan kullanıcı sayısının hiç de az olmadığına dikkat çekiyorlar.
Kullanıcı tercihlerine göre arama motorlarında Google açık ara önde giderken ikinci sıradaki Yahoo!’yu üçüncü sırada MSN Search’le Microsoft takip ediyor.

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