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Spor

Eski Bursasporlu Bakambu'ya 40 milyon Euro!

Villareal forması giyen eski Bursasporlu Bakambu Çin'e gidebilir

04 Ocak 2018 15:00

Çin ekiplerinden Beijing Guoan, Villareal forması giyen Kongolu futbolcu Cédric Bakambu'nun sözleşmesinde bulunan 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini karşılayarak transfer etmeyi planlıyor.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; transferin gerçekleşmesinin önünde bir pürüz bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Villarreal Teknik Direktörü Javier Calleja, "Yapacak bir şeyimiz yok. Böyle bir teklif varken yapabileceğimiz bir şey kalmıyor" dedi.

Bakambu, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'dan Villareal'e 7,5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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