Eski Bursasporlu Bakambu'ya 40 milyon Euro!

Çin ekiplerinden Beijing Guoan, Villareal forması giyen Kongolu futbolcu Cédric Bakambu'nun sözleşmesinde bulunan 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini karşılayarak transfer etmeyi planlıyor.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; transferin gerçekleşmesinin önünde bir pürüz bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Villarreal Teknik Direktörü Javier Calleja, "Yapacak bir şeyimiz yok. Böyle bir teklif varken yapabileceğimiz bir şey kalmıyor" dedi.

Bakambu, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'dan Villareal'e 7,5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.