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Spor

ESKİ BURSASPOR YÖNETİCİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ BURSA (A.A)

20 Haziran 2011 14:49

-ESKİ BURSASPOR YÖNETİCİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ BURSA (A.A) - 20.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski yöneticilerden Mesut Mestan, emniyete geldi.  Alınan bilgiye göre, ''Usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan eski yönetici Mesut Mestan, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geldi.  Burada ifadesi alınan Mestan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.  Bir dönem Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumluluğu görevini yürüten daha sonra yönetim kurulu kararıyla üyelikten ihraç edilen Mesut Mestan'ın, yurt dışında olduğu belirtilmişti.  Soruşturma çerçevesinde daha önce Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

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