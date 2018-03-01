T24 LogoT24 Logo
Spor

Eski Bursalı golcü, 74 milyon Euro karşılığında Çin'e transfer oldu

Çin, futbola para yağdırmaya devam ediyor

01 Mart 2018 15:17

Çin Süper Lig kulübü Beijing Guoan, transferi için 1,5 ay önce prensipte anlaştığı İspanya ekibi Villarreal'den Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Çin kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Bakambu'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzaladığı ve basına tanıtıldığı bildirildi.

Beijing Guoan ile federasyon arasındaki işlemler nedeniyle uzun süredir resmiyet kazanmayan Bakambu'nun transferi, Çin'de transfer döneminin son gününde tamamlanmış oldu.

Kariyerine Fransa ekibi Sochaux'da başlayan Bakambu, 2014'te transfer olduğu Bursaspor'da yaklaşık bir yıl görev yapmış ve sonrasında Villarreal'e imza atmıştı.

Çin basınında yer alan haberlerde, Bakambu'nun transferi için Çin Futbol Gelişim Fonu'na verilmesi gereken yüzde yüz oranındaki lüks vergisi de dahil olmak üzere 74 milyon Euro ödendiği öne sürüldü. Ayrıca, Bakambu'nun yeni takımında yıllık brüt olarak 18 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.

Kulüplerinin yabancı futbolcu transferinde astronomik miktarlar ödemesini engellemek isteyen Çin Futbol Federasyonu, altyapıyı güçlendirmek amacıyla yeni bir vergi sistemini hayata geçirmişti. Buna göre Çin kulüpleri, yabancı futbolcuları kadrosuna katmak için ödediği bonservis miktarı kadar ücreti, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Çin Futbol Gelişim Fonu'na da vermek zorunda kalıyor.

 

ETİKETLER

BursasporBakambuCedric BakambuSüper LigLa LigaVillarealÇinBeijing Guoantransfer74 milyon Euro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24