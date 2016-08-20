Eski BTK Başkan Yardımcısı hakkında 'FETÖ'den yakalama kararı

Eski BTK Başkan Yardımcısı Muhterem Çöl hakkında 'FETÖ' üyesi olduğu şüphesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün düzenlediği ileri sürülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Muhterem Çöl hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında eski BTK Başkan Yardımcısı Çöl için Sulh Ceza Hakimliğinden yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Talebi kabul eden Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Çöl hakkında yakalama kararı verdi.