Eski Britanya baş bilim danışmanı: Koronavirüs sonsuza dek bizimle olacak, düzenli aşılama gerekecek

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Britanya hükûmetinin eski baş bilim danışmanı Prof. Mark Walport, yeni tip Koronavirüs'ün "sonsuza kadar" çevrede olacağını ve insanların büyük ihtimalle düzenli olarak aşı yaptırması gerekeceğini ifade etti.

BBC 4'te bir radyo programına konuk olan Prof. Walport, Covid-19'u griple kıyasladı ve virüsü kontrol altına almak için küresel çapta aşılama yapılması gerekeceğini söyledi.

"Bu virüs öyle ya da böyle bir şekilde sonsuza kadar bizimle olacak" diyen Walport, "O yüzden insanların düzenli aralıklarla aşı yaptırması gerekecek" diye devam etti.

Walport, Koronavirüs'ün çiçek hastalığı gibi aşılamayla tamamen ortadan kaldırılamayacağını ifade etti.

Britanya'da vaka sayısının tekrar yükselmeye başladığına dikkat çeken profesör, doğru önlemlerin alınmasıyla salgının tekrar kontrolden çıkmasının önlenebileceğini ifade etti.