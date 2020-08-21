Eski BOTAŞ yöneticisi Aktürk: Keşfedilen rezerv, Türkiye'nin kış döneminde gaz ihtiyacının 20'de birini uzun süre karşılayabilir

Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de keşfedildiğini duyurduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervini yorumlarken, "Eğer ispatlanmış rezerv ise güzel bir rakam, yatırım yapılabilir. Günlük üretimin 10-12 milyon metreküpü geçeceğini düşünmüyorum, o da Türkiye'nin kış döneminde yaklaşık 20'de 1'ini uzun süre karşılayacak gaz miktarı" dedi.

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Dünya gazetesinin YouTube yayınına konuk olan Aktürk, Erdoğan'ın duyurduğu Karadeniz'de keşfedilen rezerve ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı rakamın ben ispatlanmış rezerv olduğunu varsayıyorum, teknik bir açıklama yapmadı. Eğer ispatlanmış rezerv ise güzel bir rakam, yatırım yapılabilir bir rakam ama derinlik çok fazla. 1900-2000 metre sadece deniz derinliği, deniz tabanından sonra da 2 bin 500 metre inilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Bu kadar kısa sürede sondajın tamamlanması kolay bir iş değil"

Fatih gemisinin 20 Temmuz'da sondaja başladığını hatırlatan Aktürk, "Bir iki soru işareti oluştu, Sayın Cumhurbaşkanı 20 Temmuz'da sondaja başlandı dedi, bugün 21 Ağustos, bu kadar kısa sürede bu sondajın tamamlanması kolay bir iş değil. O bölgede zaten rezervin olduğu bilinen bir şey, bugün keşfedilen bir durum değil, Karadeniz'de iki bölgede kaynak kaya var. Biri Romanya açıklarında, ikincisi de Gürcistan tarafında" şeklinde konuştu.

Aktürk, gazın akış süresi için testler yapılması gerektiğini belirtirken, "Fatih gemisinin yaptığı sondajdan sonra ulaşılan sonuçta testler yapıldı mı? Bu testlerden kastım akış süresi. Uzun süreli gazın akışının ölçüldüğü tespit yapılması lazım ki kuyunun karakteristiğinin anlaşılması için" dedi.

"Bulunan rezerv miktarını yılllık tüketime bölmek yanlış bir yaklaşım"

Teknik detaylar konusunda kamuoyunda yanlış bir algı olduğunu belirten Aktürk, "Kamuoyunda uzman diye konuşan insanlar şu hesabı yapıyor; Türkiye'nin yıllık tüketimi şu kadar, 320'yi de bölüyorlar, bu yanlış bir yaklaşım. Gaz tüketiminde günlük, saatlik dengeler önemli" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin kış döneminde günlük talebi 250-300 milyon metreküpe çıkıyor. Buradan üretilecek gazın günlük tüketiminin ne kadar olacağı testlerin sonucunda ortaya çıkacak rakam. Benim tahminim günlük üretimin 10-12 milyon metreküpü geçeceğini düşünmüyorum" diyen Aktürk, bu rakamın Türkiye'nin kış dönemindeki enerji ihtiyacının yaklaşık 20'de birini uzun yıllar boyunca karşılayabileceğini söyledi.

"2023 agresif bir hedef"

Erdoğan'ın "Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak" sözlerine de değinen Aktürk, "2023 agresif bir hedef. Bu denizde kolay bir iş değil, inşallah ispatlanmış rezerv 320 milyar metreküptür, öyleyse çok sevindirici bir rakam. Yüzey tesisleri tasarlandıktan sonra üç beş kuyu açılması gerekiyor. Derinlik çok fazla. Yüzen platformlarla yapılması gerekiyor. Türkiye'nin de elinde yok, mutlaka yüzen platformlar kiralanır. Platformlar satın da alınabilir, kaynağınız varsa alabilirsiniz" dedi.