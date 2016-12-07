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BBC Türkçe

Eski Bosnalı Sırp general Mladiç için ömür boyu hapis istemi

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları, 1995'te Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman erkeğin öldürülmesi emrini veren eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç'in ömür boyu hapse mahkum edilmesini istedi.

07 Aralık 2016 21:27

Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcıları, 1995'te Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman erkeğin öldürülmesi emrini veren Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'in ömür boyu hapse mahkum edilmesini istedi. Savcılık talebine gerekçe olarak, Ratko Mladiç'in "soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işlemesini" gösterdi.

Lahey'de 4,5 yıldan bu yana devam eden yargılama sürecinde son aşamaya gelindi. Pazartesi günü Mladiç hakkındaki iddianameyi okumaya başlayan savcılık, Mladiç'ten "örümceği oluşturan ağ" diye söz etti.

Savcılar, ses kayıtları ve görüntülere dayanarak Srebrenitsa'da etnik temizlik emrinin bizzat Mladiç tarafından verildiğini söyledi.

Mladiç, Bosna iç savaşında yaşanan olaylar ve özellikle Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman erkeğin katledildiği soykırımdan sorumlu olmadığını savunuyordu. Eski Sırp komutan, soykırımın emrine uymayan astları tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.

Ancak UCM savcıları, ses kayıtları, görüntüler ve tanıkların Mladiç'i yalanladığını açıkladı.

İddianamede, "ağdaki örümcek" diye tanımlanan Mladiç'in, Srebrenitsa soykırımı sırasında etnik temizlik emrini bizzat verdiği vurgulandı.

Halen Lahey yakınlarındaki Scheveningen Cezaevi'nde kalan 74 yaşındaki Bosnalı Sırp General, Cuma günü UCM'de savunmasını yapacak.

Gelecek hafta, 12-13 Aralık'taki son oturumların ardından mahkeme tamamlanacak. Mahkeme 2017 yılının başlarında kararını açıklayacak.

Ömür boyu hapis cezasının kesinleşmesi durumunda Mladiç, cezasını istediği bir ülkedeki hapishanede çekebilecek.

Bosna-Hersek'teki iç savaş sırasında binlerce insan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "güvenli bölge" ilan edilerek Hollanda Görev Kuvveti'nin (Dutchbat) sorumluluğuna verilen Srebrenitsa'ya sığınmıştı.

Ratko Mladiç komutasındaki Bosna'daki Sırp güçleri, 11 Temmuz 1995'de Srebrenitsa'yı kuşatarak, 8 bin 400 Boşnak erkek ve çocuğu öldürmüştü.

UCM, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da işlenen en büyük toplu katliam olan Srebrenitsa'yı "soykırım" olarak tanıdı.

BM tarafından 25 Temmuz 1995'de soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranmaya başlayan Mladiç, yaklaşık 16 yıl boyunca kaçtı.

Bu süre içerisinde Sırbistan'da özgürce yaşadığı belirtilen Mladiç, 2001 yılında Sırbistan lideri Slobodan Miloşeviç'in tutuklanması üzerine izini kaybettirmişti.

UCM'nin baskılarını arttırması üzerine Mladiç 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalandı. 31 Mayıs 2011'de UCM'de yargılanmak üzere Lahey'e gönderildi.

Lahey'de 12 Mayıs 2012 tarihinde başlayan davada, mahkeme 377 tanığı dinledi. Savcılar, çok sayıda görüntü ve ses kaydını da mahkemeye delil olarak sundu.

Lahey'deki mahkeme, Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karadziç'i de, geçtiğimiz aylarda sona eren davada ağırlaştırılmış 40 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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