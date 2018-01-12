Eski Bolu Valisine 8 yıl 9 ay hapis cezası

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, İbrahim Özçimen, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Karar aşamasına gelen davada son sözü sorulan Özçimen, \"Doğru karar vereceğinize inanıyorum\" diyerek beraatını istedi. Mahkeme, Özçimen\'i, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Özçimen\'in hükümle birlikte tutukluluğuna da karar verdi.



