Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, ‘FETÖ’den tutuklandı

Tokat'taki 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe tutuklandı.

Yenişafak’ta yer alan habere göre, Tokat'taki “FETÖ/PDY” mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, tutuklandı.Güntepe, adliye binasından çıkartılıp cezaevine götürülüşü sırasında, "Yazın, Kadir Güntepe'den terörist çıkmaz" diye bağırdı.

Güntepe, 14 Ocak’ta gözaltına alınmıştı. 19 Ocak’ta Güntepe’nin eşi Z. Güntepe de gözaltına alınmıştı.

Bylock kullandığı belirlenmişti

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce Şırnak'ın Beytüşşebap ve Amasya'nın Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilmişti.

Irkçı paylaşımlar yapan Twitter hesabını Beytüşşebap Kaymakamı mı yönetiyor?