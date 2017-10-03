 ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANLARINA FETÖ OPERASYONU: 61 GÖZALTI

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen ve \'Bylock\' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize\'de yaptığı operasyonlarda 61 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Ekipler, aranması bulunan 51 kişiyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Polis, şüphelilerin örgütünün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullanıcısını olduklarını iddia etti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

