Eski Belçika Kralı, şort giydiği için bara alınmadı!

Belçika’nın eski Kralı 2. Albert’in şort giydiği gerekçesiyle İtalya’nın güneyindeki Santa Maria di Leuca kentinin elit yat kulübünün barına alınmadığı bildirildi.

Contact radyosunun aktardığına göre Belçika'nın eski Kralı 2. Albert'in Santa Maria di Leuca kentinin elit yat kulübünün barına girmesine izin verilmemesine üzerindeki şort neden oldu.

Eşi Kraliçe Paola ile birlikte bara gelen 84 yaşındaki 2. Albert'i tanıyamayan barmen, üzerindeki şortun müessesenin kıyafet yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle kendisine bara girmesine izin vermedi. Bunun üzerine 2. Albert', yatına geri dönüp pantolon giymek zorunda kaldı.

1993 yılında tahta oturan II. Albert, Temmuz 2013'te tahtı oğlu Prens Philippe'e devredeceğini açıklamıştı.

Kral daha önce yetkililere, yıllık olarak kendisine sağlanan 923 bin euro tutarındaki devlet desteğinin, malikanesinin bakım giderlerini ve 4.6 milyon dolarlık yatının yakıt giderlerini karşılayamadığı için şikâyette bulunmuştu.

2. Albert tahtta kaldığı süre boyunca devlet sübvansiyonu olarak 11.5 milyon Euro alıyordu.