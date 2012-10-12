Eski BDP'li vekil için yakalama kararı

Şırnak'ta yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şırnak'ta yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla dava açılan eski BDP milletvekili Sevahir Bayındır'ın yargılanmasına Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Bayındır ve avukatlarının katılmadığı duruşmada, iddia makamı Sevahir Bayındır hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebin ardından kararını açıklayan mahkeme, Bayındır'ın savunmasının alınmamış olmasından dolayı hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Bayındır'ın mahkemenin görev alanı dışında yakalanması durumunda yol tutuklaması yapılması suretiyle hazır edilmesine karar verdi.