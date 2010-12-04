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ESKİ BAŞKANA TAHLİYE   ÇUBUK (A.A)

04 Aralık 2010 12:44

-ESKİ BAŞKANA TAHLİYE   ÇUBUK (A.A) - 04.12.2010 - ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak ve vermek, evrakta sahtecilik ve şantaj'' iddiasıyla 47 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan eski Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca, tahliye edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık avukatlarının tahliye taleplerini  değerlendiren mahkeme, tutuklu sanıklardan eski Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca'nın tahliyesine karar verdi. Adem Tuğluca'nın tahliye edilmesiyle, davanın tek tutuklu sanığı olarak, belediye işçisi İsmail Yazı kaldı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 yıl önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca ile Başkan Yardımcısı Osman Aydos'un da bulunduğu 21 kişi, 4 Aralık 2008 tarihinde Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmıştı.  

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