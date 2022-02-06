Eski Başkan Yardımcısı Pence, Trump'ı eleştirdi: Biden'ın başkanlığını engellemeye çalışması hataydı

Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, eski Başkan Donald Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimi sonuçlarını tanımamasını eleştirdi. Pence, Trump'ın Joe Biden'ın başkan olmasını engelleme çabasını hata olarak nitelendirdi.

Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump'ın 2020 seçimin sonuçlarını değiştirebileceğini düşünmekte hatalı olduğunu belirtti.

Florida'daki bir etkinlikte konuşan Mike Pence, Trump'ın, "Pence istese, sonucu tersine çevirebilirdi" açıklamasını değerlendirdi. Donald Trump'ın yanıldığını söyleyen Pence, "Sonuçları tersine çevirmeye hakkım yoktu. Başkanlık koltuğu yalnızca Amerikan halkına aittir" dedi.

Trump seçim sonuçlarını kabul etmemişti

Mike Pence, halihazırdaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de böyle bir hakkı olmadığını vurguladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonucunu tanımamış ve halefi Biden'ın kazandığını kabul etmemişti.